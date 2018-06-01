Bu çocuklardan 5 gündür haber alınamıyor

Ersan SAN/İSTANBUL, () KENDİLERİNDEN 5 gündür haber alınamayan, 17, 14, ve 13 yaşlarındaki 3 arkadaştan haber alınamıyor. Avcılar'da perişan durumdaki aileleri, çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.

13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz'ın başlarına birşey gelmiş olmasında endişeli aileler, yetkililerden yardım bekliyor. Oğlu Berkay Bozacı'nın kaçacak bir durumu olmadığını söyleyen Vasfi Bozacı, “Kendisini en son Pazar günü evde gördüm. Kaçacak bir durumu, tavrı yoktu. Sadece o çocuk Pazar akşamı gelmişti. Berkay ile beraber camiye gidebilir miyiz, diye sormuştu. İzin vermedim. Sabah da işe gittim. Ondan sonra kahvaltıya gideriz demişler o kadar. 5 gündür ortada yoklar. 3’ü birlikte bir yere gitmiş olabilir mi bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Daha önceden böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

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