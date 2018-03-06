Bu bitkilere dikkat

BALIKESİR Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, okul bahçeleri ve evlerde bakılan bitki çeşitleri konusunda uyarılarda bulundu. Selvi, "Özellikle çocuk odalarına ve oturma odalarına konulacak bitkilere dikkat edilmeli. Gösterişli çiçeklerin çoğunda toksin etkiler olabiliyor. Okul bahçelerinde özellikle zakkum ve difenbahya tarzı bitkiler olmaması gerekiyor. Kokuyor mu diye baktığında çiçeğin içindeki buhar, çiçeğin kokusu bile zamanla beyinde birikebilir ve tedavisi olmayan komplikasyonlara sebep olabilir. Yenildiğinde ölümcül reaksiyonlara bile neden olabilir” dedi.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, bazı türdeki süs bitkilerinin zararlarına dikkat çekerek, özellikle çocukların yaşam alanlarında dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Selvi, okul bahçeleri ve binaları, çocukların oyun alanları, çocuk odaları ve yatak odalarında toksik içerikli zakkum, difenbahya, begonya ile kauçuk türü bitkilerin bulundurulmaması gerektiğini belirtti. Yine salon bitkisi olarak kullanılan egzotik süs bitkilerinin birçok çeşidinin toksik etkiye sahip olduğunu söyleyen Selvi, görsel güzelliğe sahip bir çok türün beraberinde tehlikeler bulundurduğunu ve bilinçli kullanılması gerektiğini açıkladı.

Doç. Dr. Selami Selvi, “Çevremizde gördüğümüz süs bitkilerinin çoğu toksik etkiye sahiptir. Bunlar gösterişli olmasına karşın toksik etkileri yoğundur. Özellikle görselliği güzel olmasına karşın örneğin okul bahçelerinde zakkum bitkisinin olmaması gereklidir. İçerisinde kuvvetli etken maddeler taşımaktadır. Bunlar yenildiğinde ölümcül reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Özellikle ilkokul bahçelerinde öğrencilerin tam ayrım yapamaması nedeniyle bulunmaması gereken bir bitkidir. 6-7 yaşındaki bir çocuk anlamaz ve bitki kokar diye soluduğunda içindeki buhar bile, çiçeğin kokusu bile zamanla beyinde birikebilir. Bu durum da tedavisi olmayan komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle evlerde çocukların ulaşacağı yerlerde ve okul bahçelerinde zakkum, difenbahya gibi süs bitkilerinin bulunamaması lazım” dedi.

'GÖZLE GÖRÜLMEYEN KRİSTALLER KÖR EDEBİLİR'

Halk arasında ağlayan çiçek olarak bilinen difenbahyanın da zakkum gibi toksik etkiye sahip bir bitki olduğunu belirten Selvi, difenbahya yaprağının kırılması sırasında çıkan kristallere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Selvi, “Difenbahya süs bitkisidir. Okul girişi, ev ve işyerlerinde bulunan bir bitkidir. Çocuklar yanlışlıkla bunun yaprağını kırarsa ya da ağzında çiğnerse, bu bitkinin içerisindeki kalsiyum oksalat kristalleri bir iğne gibidir ve çıplak gözle görülmez. Yaprağı kırdığımızda; elimize, cildimize ya da gözümüze ulaştığı zaman iltihap reaksiyonuna sebebiyet verebilir. Hatta körlüğü kadar neden olabilir. Yaprağı yanlışlıkla yenildiğinde kusma, mide bulantısı ve felce kadar çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir” diye konuştu.

Salon bitkisi olarak kullanılan egzotik bitki türlerinin çoğunun toksik etkisi olduğunu söyleyen Selvi sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Zakkum, difenbahya, begonya türleri ve kauçuk türlerinin hepsi toksik bitkilerdir. Bunlarında dışında süs bitkileri ve egzotik bitki dediğimiz salon bitkisi türlerinin çoğu da toksik etkiye sahiptir. Evlerde bu tür bitkilerin bakımı da çocukların ulaşamayacağı yerlerde yapılmalı. Bitkileri tanımayan bir çocuk bunu ağzına götürebilir. Çocuklar için son derece tehlikeli semptomlara neden olabilir ve hatta ölüme kadar sebebiyet verebilir.”



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