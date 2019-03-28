BTP Lideri Baş: Türkiye, ABD rüyasında gezinen İslam dünyasını bir an evvel uyandırmalı

İSTANBUL, () - ABD Lideri Trump’ın Golan Tepelerini işgal eden İsrail’e destek vermesiyle ilgili açıklama yapan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Haydar Baş, "Türkiye, Şii-Sünni oyununa gelmemeli. Türkiye, ABD rüyasında gezinen İslam dünyasını da bu rüyadan bir an evvel uyandırmalıdır. İran’a reva görülen kader, eğer Türkiye onu korumazsa, Türkiye'nin de kaderi olacaktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından açıklama yapan BTP Lideri Haydar Baş, 1967'deki Birleşmiş Milletler kararı ile Suriye'ye bırakılan Golan Tepeleri'nin Trump'ın bir imzası ile altın tepside İsrail'e sunulmasının kimseyi şaşırtmadığı söyledi. BTP Lideri Baş, "Tam da bu karardan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Donald Trump için ‘Tanrı tarafından İsrail'i İran'a karşı korumak için dünyaya gönderilmiş olabileceğini’ itiraf ettiği bir ortamda.Sizlere Başkan'ın geçtiğimiz yıl tepkileri hiçe sayarak kızını ve Yahudi damadını bizzat gönderip ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını hatırlatırsak veya biraz daha geçmişe gidip, görevi devraldığında Yahudi damadını Ortadoğu Danışmanı ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşkelerini finanse eden Greenblatt'ı özel elçisi yaptığını söylersek herhalde şaşırmazsınız” ifadelerini kullandı.

“TRUMP, BÜYÜK İSRAİL'E GİDEN YOLDA KALICI BİR ADIM ATTI”

Trump, Büyük İsrail'e giden yolda kalıcı bir adım daha attığını ve bu adımın sürpriz olmadığını kaydeden Baş, "İsrail'in güvenliği açısından stratejik öneme sahip Golan Tepeleri, Esad'ın güçlü olduğu dönemde onun askerlerince korunuyordu. Ancak 8 senelik bir savaş ile yıpranan Suriye bugün Filistin'e de hamilik yapamıyor. Maide suresinin 51. ayetinde Cenab-ı Hak, ‘Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır’ buyuruyor. Trump'ın Yahudi İsrail Devleti'ne ve Arz-ı Mev'ud hayaline hizmeti, ilahi hükme göre olması gerekendir de Müslüman âleminin İsrail ile yakınlığı ürkütücüdür” diye konuştu.

“Şİİ-SÜNNİ AYRILIĞI BİR KEZ DAHA İSLAM DÜNYASINDA GERÇEK DÜŞMANI GİZLEMEYİ BAŞARDI”

Geçtiğimiz Şubat Ayında Birleşik Devletler öncülüğünde Varşova'da düzenlenen Ortadoğu konulu konferansta, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının ilk kez İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı masada buluşmasını hatırlatan Baş, burada 'İran Tehdidi'nin görüşüldüğünü belirtti. Yaşanılan olayın, yıllar evvel Nusayri Esad'a karşı ABD yanında yer alan Müslüman devletler gibi bir olay olduğunu aktaran Baş, "Bu olay aynı zamanda Arap Alevisi Esad'a yüklenen Sünni dünya gibi bir olay. Katılımcı ülkeler, 22 İslam ülkesinin sınırlarını ve inancını değiştirme projesini açıkça ilan eden ABD ile aynı safta yer alıp, Ortadoğu'da İsrail ve Amerikan yayılmacılığına karşı mücadele eden İran'ı ortak tehdit ilan etti. İsrail, 1981'de GolanTepeleri'ni tek taraflı ilhak ettiğini açıkladığında kimseden destek görmemişti. Şimdi ise Arap-İslam dünyasından cılız kınamanın ötesinde bir tepki gelmiyor. Yani Şii-Sünni ayrılığı bir kez daha İslam dünyasında gerçek düşmanı gizlemeyi başardı. Müslüman dünya, ayet-i kerimelerde şekil bulan düşmanı, ilahi emirlerde bahsi geçen şekli ile düşman kabul etmeyi unuttuğu için, 'Müslümanın Müslümana kanı, malı, namusu haramdır' ölçüsünü yitirdiği için bugün dağılmıştır.

“TÜRKİYE, ABD RÜYASINDA GEZİNEN İSLAM DÜNYASINI BU RÜYADAN BİR AN EVVEL UYANDIRMALIDIR”

"Şii'dir" diye tehdit görülen İran’ın din kardeşi olduğunu belirten Baş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Aynı işgal tehlikesi stratejik konumu ve Arz-ı Mev'ud'un içinde vaad edildiği kabul edilen Anadolu için de geçerli. Demokrasi ve insan hakları Birleşik Devletler cetveline göre ölçüldüğü sürece, bir sabah Trump'ın Güneydoğu'muzu da önce Büyük Kürdistan hayaline, sonra da Büyük İsrail hayaline göre şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor. Sünni dünyanın başı Türkiye, Şii-Sünni oyununa gelmeyerek, 22. sırada yer aldığını hatırda tutmaya mecburdur. Önce Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) eş başkanlığı devam eden Türkiye'nin kendisi ayıkmalı, akabinde ABD rüyasında gezinen İslam dünyasını da bu rüyadan bir an evvel uyandırmalıdır. İran'a reva görülen kader -eğer Türkiye onu korumazsa- Türkiye'nin de kaderi olacaktır. Bu zilletin yaşanmaması için İslam dünyasında birinin diğerini koruması gerekmektedir.”

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