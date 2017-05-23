Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'larla kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı bildirildi.
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı (1)
Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası...
23 Mayıs 2017 Salı 10:57
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