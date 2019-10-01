Brezilyalı Larissa, bisikletle Çin'e gidiyor

BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.Brezilya'dan 5 ay önce bisikleti ile yola çıkan Larissa Comtanelli, Lüleburgaz'a geldi. İlçeye gelmeden Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi sorumlusu Furkan Topçu ile iletişime geçen Comtanelli, 3 gün ilçede kalacağını söyledi. Lüleburgaz'da Topçu tarafından ağırlanan Comtanelli, İstanbul, İzmir ve Kapadokya'yı ziyaret edeceğini belirterek, şartları uygun olması halinde 2 yıl boyunca bisiklet kullanarak Çin'e gitmeyi hedeflediğini blirtti.Comtonelli bu geziyi, yeni ülkeler, yeni kültürler görmek ve insanları tanımak için yaptığını söyledi.