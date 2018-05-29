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Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BREZİLYA'dan gelen kadının midesinden 116 kapsül içinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na...

Brezilya'lı kadının midesinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BREZİLYA'dan gelen kadının midesinden 116 kapsül içinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 11 Mayıs'ta Brezilya uyruklu S.A.D.A.J.'ı Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı. Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, zanlıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede röntgen filmi çekilerek kontrol edilen S.A.D.A.J.'ın 116 kapsül halinde 1 kilo 180 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen S.A.D.A.J. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.A.D.A.J.'ın havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. 

(FOTOĞRAF)

 

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