Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Bozüyük’te 250 yataklı devlet hastanesi temeli atıldı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 250 yataklı yeni hastanenin temeli atıldı. Yeşilkent Mahallesi’nde Musapınarı mevkiinde yapımına başlanan hastanenin temel atma törenine, Bilecik Valisi Bilal...

Bozüyük’te 250 yataklı devlet hastanesi temeli atıldı
BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 250 yataklı yeni hastanenin temeli atıldı.
Yeşilkent Mahallesi’nde Musapınarı mevkiinde yapımına başlanan hastanenin temel atma törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ak Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eski devlet bakanlarından Bahattin Şeker ile vatandaşlar katıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 3 ayrı sağlık merkezinin bir hastanede toplanacağını ifade ederek, "İlçemizin en önemli sorunu olan 3 ayrı hastane arasında sağlık hizmeti almak için mekik dokuyan, vakit kaybeden halkımız için yeni hastane yeri ile ilgili olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. 2017 yılında kamulaştırma işlemlerini bitirip, yeni hastane alanımız için belediye olarak 34 bin metrekare alanı 2 milyon lira bedelle kamulaştırdık. Ardından alanın Sağlık Bakanlığımıza tahsisini gerçekleştirdik” dedi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Ak Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı da temeli atılan yatırımın Bozüyük için çok önemli olduğunu ve hayırlı olmasını diledi. 
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise yeni devlet hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vereceğini belirterek, şunları söyledi:
“Dört Eylül’de bir hastane bloğumuz, Yeşilkent’te bir hastane bloğumuz, diğer tarafta da bizim toplum sağlığı merkezimiz. Bunların bir araya toplanması gerekiyordu. Sağlık hizmetinin niteliğinin artmasıyla beraber fiziki şartlarının da iyileştirilmesi gerekiyordu. Son 17 yılda biz Bilecik ilimize toplamda 330 milyon liralık sağlık yatırımı yaptık. Bunlardan 12 tanesi birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz aile sağlık merkezlerimiz, 6 tanesi de hastanelerimizdir. İnşallah 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti sunan ve bütün branşlarıyla da buradan Eskişehir’e, Bursa’ya veya farklı illere sevk edilmeyen bir hastane olması için de uğraşacağız.”
Konuşmaların ardından kurban kesilmesi ve İlçe Müftüsü Mustafa Topal’ın yaptığı dua sonrası protokol üyeleri tarafından 250 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı. Toplamda 52 bin metrekarelik alana yapılacak olan yeni hastane, 200+50 yataklı olarak inşa edilecek. Yeni hastanede Palyatif Bakım Merkezi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Diş Protez Merkezi yer alacak. Tüm bölümlerin tek bir binada toplanacağı yeni hastanenin tamamlanması ile birlikte vatandaşlar her türlü sağlık hizmetini tek bir çatı altında alabilecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328