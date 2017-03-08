Bozulan duvar saatini onanırken, kendi markasını üretti

Muhammet KAÇAR/GÜNEYSU, (Rize), () - RİZE'nin Güneysu İlçesi'nde tamir ettiği bozulan sarkaçlı duvar saatinden esinlenen 30 yaşındaki Emre Mercan, kaşığı sallanan çay bardağı ile çalar gibi görünen kemençe figürlü saat imal etti. Mercan, 'Çay ve kemençe saati' adını verdiği patentini aldığı saatleri dünyaya ihraç etmeye başladı.

Güneysu İlçesi Adacami Köyü'nde yaşayan Emre Mercan'ın ilginç girişimi, 2 yıl önce evde bozulan sarkaçlı duvar saatini tamir etmek isterken başladı. Saatin sallanan sarkaç kısmına çay bardağı figürü yapıştıran Mercan'ın aklına değişik figürlü saatler yapmak geldi. Evde işe koyulan ve tasarladığı kaşığı sallanan çay bardağı ile çalar gibi görünen kemençe figürlü saatler yapan Mercan, ürünlerin ilgi görmesi üzerine köyde 20 metrekarelik atölye açtı. İşi geliştiren, 'Çay ve kemençe saati' adını verdiği ürünlerin patentini alan Mercan seri üretime geçti. Günde 3-5 saat yapımı ile başladığı saat imalatında yıllık 70 bini aşan saat üretimine ulaşan Emre Mercan, Rize ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye 'de birçok kentte ürünlerini pazarlamaya başladı. Ünü Türkiye sınırlarını aşan saatler Yunanistan başta olmak üzere Almanya, ABD ile birlikte yurt dışında çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

GÜNDE BİR KAÇ TANE İLE BAŞLADIM

Eve aldığı ve eşinin de çok beğendiği duvar saatinin bozulması üzerine tamiri için uğraştığı sırada aklına yeni tasarım geldiğini anlatan Emre Mercan, "Saati tamir ederken sarkaç kısmına bir çay bardağı figürü ekledim. O da sallanmaya başladı. Bundan esinlenerek değişik tasarımlar ürettim. Ürünler çevrede ilgi gördü. Evde günde birkaç tane saat yapmaya başladım" dedi.

YILDA 70 BİN ADET ÜRETİYORUM

Tasarımları geliştirdiğini belirten Mercan, "Çay bardağı figürünün üzerine kaşık koysam nasıl olur diye düşündüm. Çayın şekerini karıştıran bir saat tasarladım, kemençe figürlü saat yaptım. Bunları turistik eşya satan yerlere vermeye başladım. Kısa sürede çok ilgi gördü. Karadeniz bölgesi ve Türkiye'de bir çok noktaya ürünleri yollamaya başladım. Siparişler artınca makineler aldım. Şimdi yılda 70 bin saat üretiyorum. Yunanistan, Almanya, ABD başta olmak üzere birçok ülkeye bu ürünlerden gönderiyorum. Ürünler çok ilgi gördü. Destek alabilirsem çeşitliliği daha da artıracağım" dedi ve devletin kendisine destek olmasını istedi.

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