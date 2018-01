Bozkırın ortasına kayak merkezi

Hasan DÖNMEZ/KONYA,() - KONYA'da Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 2 bin 385 rakımlı Aladağ'da kayak ve kış spor merkezini kurulacağını ve yıl sonunda açılışının gerçekleşeceğini söyledi. Acar, ''Bu merkez, bozkırın ortasında kayak merkezi olacak" dedi.

Derbent ilçesinde bulunan 2 bin 385 rakımlı Aladağ'a yapılacak kayak ve kış sporları merkezinin projesi tamamlandı. Birinci etabı 50 milyon liraya mal olacak projenin en önemli özelliği ise kayak pistlerinin 15 derecelik eğimi bulunması. Derbent Belediye Başkanı Ak Parti'li Hamdi Acar, bugün bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla, kayak merkezi projesinin tanıtımını yaptı. Yapılacak tesisle Konya'nın kış sporlarına kavuşacağını ifade eden Acar, şunları söyledi:

''50 milyonluk yatırımın yaklaşık 5 milyonu öz bütçemize ait. Bu yatırımımıza çeşitli kurumlardan da destek aldık. Derbent, şehrin trafiğinden ve hava kirliliğinden kurtulmak isteyenler için adeta bir can simidi. Bu bölgeyi vatandaşların nefes alacağı yayla ve dağ turizmine uygun bir konsept halinde düşündük. Bu yılın sonu 17 Aralık 2018'e buranın açılışını planladık. Cumhurbaşkanımızla birlikte buranın açılışını yapıp Konyamızın hizmetine sunacağız. Konya kış sporlarıyla buluşacak. Bu proje de başlangıçta zorluk çektik. Biz bahsettikçe bazı insanlar gülüp geçiyordu. İhalelerle yol haritamızı belirliyoruz.''

Aladağ'ın fiziki yapısının kayak için oldukça uygun olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Acar, şöyle devam etti:

"Sadece kış sporu olmayacak. Kış bitince, yamaç paraşütü, dağcılık, Off-Road, dağ kızağı, at safarisi Konya'ya hizmet vermeye devam edecek. Uluslararası yarışlarında yapılacağı, bir ortamı hazırlıyoruz. Konya'nın en önemli kazanımı olacak. Bozkır'ın ortasında kayak merkezi diye dışarıdan anılacak. Her şey o kadar uygun ki, eğimler 15 derece. Bizim burada 15-12 derecelik eğimlerle, düşmenizde bir problem olmayacak. Bu sayede kayağı da kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Yatırımcılara da sahayı açacağız. 365 gün hizmet vereceği için yatırımcılar için cazip bir hale gelecek. Trafolarla içme ve atık su hizmetleri, çocuklar için yürüyen bir bant ile kayak eğitim merkezi olacak. 1460 metrelik bir telesiyej yapacağız. Bize 5 kilometrelik kayak alanları oluşacak. 15 derecelik rahat kayak yapılabilecek ortam olacak. Derbent ile Aladağ arasında da bir teleferik yapılmasını planlıyoruz."



