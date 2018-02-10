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Bozkır şahini bakım sonrası doğaya bırakıldı

IĞDIR'da çalılıklar arasında bulunan bozkır şahini, bakım sonrası doğaya bırakıldı. Aralık ilçesine bağlı Babacan köyünde çalılıklar arasında bulunan bozkır şahini, köydeki ilkokul öğretmenlerine teslim edildi. Reşat Sürkit...

Bozkır şahini bakım sonrası doğaya bırakıldı
IĞDIR'da çalılıklar arasında bulunan bozkır şahini, bakım sonrası doğaya bırakıldı.
Aralık ilçesine bağlı Babacan köyünde çalılıklar arasında bulunan bozkır şahini, köydeki ilkokul öğretmenlerine teslim edildi. Reşat Sürkit - Yakup Akil İlkokulu öğretmenleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bildirdiler. İl Şube Müdürlüğü ekiplerince okuldan alınan şahin veteriner kontrolünden geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yapılan kontrol neticesinde bozkır şahininde herhangi bir yaralanma ya da travmaya rastlanmadığını söyledi. Türkoğlu, "Karnı doyurulup ve stresi geçtikten sonra yaşam alanları olan taşlık ve kayalık alanda doğaya salınmıştır. Köy sakinleri ve okuldaki öğretmenlerimizin ilgili kuruma hemen haber vermesi, öğrencilerimizin doğa sevgisini daha da pekiştirmiştir. Doğa sevgisini öğrencilerimizle paylaşan öğretmen ve köy sakinlerini kutlar teşekkür ederim" dedi.

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