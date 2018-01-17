Bozdağ:Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği takdirde adımlarımızı atacağız

ANKARA,() - BAKANLAR Kurulu,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İşbirliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır. Afrin'de ve diğer yerlerde Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği takdirde kendi hukukumuzu korumak için kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız. Bu ne zaman olacak? Ansızın" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ Olağanüstü Halin 3 ay daha uzatılmasının benimsendiğini kaydetti. Bozdağ, "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Olağanüstü Halin 3 ay daha uzatılmasını benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere TBMM Başkanlığına gönderilmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU NOKTADA ARTIK SABRININ SON NOKTASINA GELMİŞTİR"

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ, " Afrin Operasyonu gündemde, MGK'da da bu konuya yönelik vurgu var. Bu konuda hangi adımlar atılacak, hazırlıklar ne aşamada? "sorusunu şu şekilde cevapladı: "Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehditler ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın ve bütün insanların mal ve can güvenliği bakımından son derece önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adı altında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal emniyeti bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazım. Türk milleti ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapmalıdır.Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır."

"SÜTTEN AĞZIMIZ YANDI YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYECEĞİZ"

Bekir Bozdağ:"Rusya'nın Afrin Operasyonu'na bakışı nedir ? İkna edildi mi ? ABD ile gerçekleştirilen temaslarda ne gibi yanıtlar verildi ?" sorusuna şöyle cevap verdi:"Bugüne kadar ABD Yönetimi'nin Suriye ile ilgili bize söyledikleri ile arazide yaptıkları arasında çok büyük çelişki olduğunu ifade etmek isteriz. ABD'nin PYD'ye verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Arazide yapılanlara baktığınızda müttefiklikle uzaktan yakından alakası yok. Sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Türkiye'nin bekası için atması gereken adımları atması için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur."

"BU NE ZAMAN OLACAK? ANSIZIN"

Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız diyen Bozdağ konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"DEAŞ bahane edilmek suretiyle bölgede siyasal hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. İzaha gerek yok, her şey ortada. Şu anda DEAŞ terör örgütü diye bir örgüt neredeyse kalmadı. DEAŞ'ı yok etmek maksadıyla ABD bölgede bulunuyorsa ABD bu silahları nereye veriyor. İşbirliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır. Afrin'de ve diğer yerlerde Türkiye'nin söyledikleri yerine gelmediği taktirde kendi hukukumuzu korumak için kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız. Bu ne zaman olacak? Ansızın. Şu dakikada, şu saatte olacak diye bir açıklama yapmamız uygun değil. Ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Tabi bunu ilgililer değerlendiriyorlar. Bununla ilgili adım atma konusu gerektiği zaman bu takvim çerçevesinde yapılacaktır. Hükümet Sözcüsü'nün ilanıyla bu işler olmaz."

"TÜRKİYE VE CHP ADINA ÜZÜNTÜ VEREN BİR DURUMDUR"

Bekir Bozdağ, Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilmesini değerlendirdi. Bozdağ, "Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. CHP il kongresini yaptı. Bir il başkanı seçti. CHP gibi Türkiye'nin en köklü, eski partisinin İstanbul gibi bir ilinin başkanlığını devletine seri katil diyen , toplumun milli ve manevi değerlerine saygısı olmayan yaklaşımlar ortaya koyan, milli değerler ile kavgası olan, sokak eylemcisi, marjinal zihniyete sahip birisini İstanbul il başkanı seçilmiş olması çok manidardır. Türkiye ve CHP adına üzüntü veren bir durumdur. CHP bu tutumuyla devletine 'seri katil'diyen birini il başkanı yapamaz. CHP gittikçe marjinalleşmektedir. CHP il başkanı yapmanın bedelini sandıkta ödeyecektir. Ama Türkiye'de ilk defa böyle bir il başkanı oldu. Biz de tepkimizi tavrımızı ortaya koyduk. Bundan sonrası onların bileceği iş" dedi.