Bozdağ ve Arslan, Yozgat Havalimanı'nın temelini attı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle Yozgat Havalimanı'nın temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ray döşeme çalışmalarına devam edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin bedelinin 9 milyar 500 milyon lira olduğunu söyledi. Bozdağ, "Bugün Yozgat için tarihi bir gün. Yozgat elbette pek çok hizmet gördü, pek çok esere sahiplik yaptı. Hükümetlerimiz döneminde pek çok adım Yozgat’a atıldı. Bunların içerisinde çok önemlileri var; ama en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz bugün Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'mız Ahmet Arslan beyefendiyle birlikte sizin şahitliğinizde resmi temelini attığımız Yozgat Havaalanı'dır. Tünellerle Yozgat’ın dağları delindi. Şimdi de ray döşemesi yapılıyor. İnşallah, 2019 yılının ikinci yarısına gelindiğinde, Yüksek Hızlı Tren hattının açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yüksek Hızlı Trenin bedeli 9 milyar 500 milyon lira. Yozgat’ın bir kalemde yatırımdan aldığı pay. Havaalanı 250 milyon liralık bir yatırım. Üst yapısıyla birlikte 300 milyon liralık bir yatırım yapılıyor" diye konuştu.

BAKAN ARSLAN: 16 YILDA DIŞ HAT YOLCU TRAFİĞİ 233 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise havacılık alanında başlatılan değişimle son 16 yılda Türkiye'nin havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de 2003 yılında 55 milyon olan terminallerin yolcu kapasitesi 2018 yılında yaklaşık 258 milyona yükseldi. 'Hava yolunu halkın yolu yapacağız' dedik. Her yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar gerçekleştirdik. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği, her yıl ortalama olarak yüzde 8,4 ve toplamda 233 kat artış gösterdi. Yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12, toplam uçak trafiğinde ise yüzde 9 artış oldu. Türkiye'de 2003 yılında 55 milyon olan terminallerin yolcu kapasitesi, 2018 yılında yaklaşık 258 milyona yükseldi."

Hava yolu taşımacılığı ve 16 yılda gelinen noktayı rakamlarla anlatan Arslan, "Yine 2002 yılında yurt dışında 60 noktaya uçuş düzenlenirken, 2017 yılında bu rakam 296 noktaya ulaştı. 2017'de Türkiye genelinde yaklaşık 194 milyon yolcuya hizmet verildi. Türkiye, 2017 yılı dünya yolcu trafiği sıralamasında geçen yıla göre, 2 basamak yükselerek 9’uncu, Avrupa yolcu sıralamasında ise 1 basamak yükselerek 4'üncü sırada yer aldı. İşte sürekli yükselen ve gelişen havacılık sektörümüz bundan sonra Yozgat Havalimanı ile daha da gelişecek. Yozgat Havalimanı yaklaşık 250 milyon TL proje bedeli. Estetik ve özgün mimarisi ile Yozgat'a yakışan bir havalimanı olacak" diye konuştu.

'ANKARA'DA TREN YOLU YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI'

Ankara'da tren yolu yapım çalışmalarının tamamlandığını da kaydeden Bakan Arslan, "Ankara’daki tren yolu çalışmaları nedeniyle doğudan gelen trenler, Irmak mevkisine kadar gidiyordu. İnşallah yarın itibarıyla hem yolcu trenlerimiz hem yük trenlerimiz Ankara Garı’nı kullanabildiği gibi Ankara’dan batıya kadar kesintisiz devam edecekler. 2 sene önce başlattığımız çalışmalar bitti" dedi.



