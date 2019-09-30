Bozdağ Kayak Merkezi gelecek sezon açılacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2017 yılında çığ düşme riskine karşı kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tesislerin bulunduğu bölgenin dağlık kısmına çığ önleme perdeleri yapacaklarını belirten Pakdemirli, kayak merkezinin bu yıla yetişmediğini, ancak gelecek sene kayak sezonunda hizmete girmesini planladıklarını söyledi.



Ege Bölgesi'nin kış turizmi için önemli kayak merkezlerinden biri olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, çığ tehlikesi nedeniyle 2017 yılında İzmir Valiliği'nce kapatıldı ve bir daha hizmet vermedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Ege'nin Uludağ'ı' olarak adlandırılan içinde 80 kişilik konaklama tesisi, 2 teleski, 1 telesiyej, 3 kayak pisti, kafeterya, restoranı bulunan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için çığ perdesi yapılmasına karar verdi.



Bozdağ Kayak Tesisleri'nde incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tesisi yakın zamanda yeniden hizmete sunulmasını planladıklarını söyledi. Pakdemirli, "İzmirli olarak benim de çok defa geldiğim, kayak yaptığım bir alan. Bölge insanına hizmet veren, bölge gençlerinin gelip eğlendiği, kayak yaptığı ve kışlarını spor yaparak geçirdiği bir merkezdi. Bakan olmamın ardından arkadaşlardan bilgi aldım. Ödemiş ziyaretimizde de konunun aslında çığla ilgili olduğunu ve bu bundan dolayı tesisin işletmesinin emniyetli olmayacağı konusu ortaya çıktı" dedi.



'ZİRVEYE ÇIĞ ÖNLEME PERDELERİ YAPILACAK'



Bozdağ Kayak Tesisleri'ndeki incelemelerin ardından, zirveye çığ önleme perdeleri yapılması gerektiği sonucuna vardıklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, çalışmaların yapılması için talimat verdiğini belirtti. Pakdemirli, "İhale süreci başladı. Bu yıla yetiştiremedik ama inşallah önümüzdeki kayak sezonuna biz bunu yetiştirmiş olacağız. Kayak sezonuna yetiştiği zaman hem Manisa'ya hem Aydın'a hem de İzmir'e hizmet veren bir kayak merkezine kavuşmuş olacağız" diye konuştu. Tesisler açılmadan önce Ödemişli gençlerle buraya gelerek kayak yapmak istediğini aktaran Pakdemirli, "Kiracı yatırım yapmaya istekli. Bölgemiz insanına yakışır, bölgemiz insanına yaraşır bir şekilde bu tesislerin daha iyi bir noktaya getirilmesi açısından özel sektör işleticimiz gerekli çalışmaları yapacağını kabul ve taahhüt etti. Bu bölgenin tekrar kış turizmine kazandırılması gerekiyor. İzmir, Manisa, Aydın gibi bölgeler sadece denizi ile anılan değil, kar ile anılan bölgeler de olabilir. Çünkü turizm hakikaten çok önemli" diye konuştu.



'TESİSİN AYAĞA KALKMASI ÖNEMLİ'



Avusturya'da mili gelirin önemli bir bölümünün kış turizminden elde edildiğini söyleyen Bekir Pakdemirli, "Burada da devletin zamanında böyle bir yatırımı oldu. Oteller var, teleski, telesiyej var. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve tekrar bölge halkının hizmetine vermek bizim için önemli. İnşallah Orman Genel Müdürlüğümüz de, buranın faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak, burada bir dağcılık kulübü kurarak gençlerimizi ve kısıtlı bütçesi olan gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak, spora yönlendirmiş olacağız" dedi. Tesisin ayağa kalkmasının önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:



"Bu iş öncelikle kış ayları ile başlayacak ama öncelikle tesisin de ayağa kalkması lazım. Yani hem konaklama imkanlarına tekrar kavuşulması hem de sıcak bir çay, çorba imkanının tekrar verilmesi gerekiyor. Böylece bu güzelliğe bölge insanı 365 gün sahip çıkacaktır diye düşünüyorum."



Tesislerin turizm ve ekonomiye katkısının da büyük olacağını aktaran Pakdemirli, "Ama özellikle gençlerimize iyi alışkanlıklar kazandırmak için kayak sporunu önemsiyoruz. Ben de bu kış gençlerimizle birlikte deneme kayağı da olsa eğer vakit bulabilirsem gelip kayak kapmak istiyorum" dedi. Projenin toplam maliyetinin 15 milyon lira civarında olduğunu kaydeden Pakdemirli, bölgeyi tekrar kış ve kayak sporlarının hizmetine sunmanın önemli olduğuna dikkat çekti.