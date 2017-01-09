Bozdağ'da doyumsuz kar manzarası

İZMİR,() - İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki Bozdağ'da yağan kar, doyumsuz manzaralar oluşturdu. Ağaçlar, evler, teleferik gelin gibi süslendi. Bu güzellik yaşanırken, kar nedeniyle birçok köy yolu kapandı.

Ödemiş'in 2 bin 159 rakımlı Bozdağ'da yağan kar keyif yaşattı. Bozdağ ve Gölcük'ü ziyarete gidenler doyumsuz manzarayı izlemeye doyamadı. Gölcük gölü soğuk nedeniyle donunca maceraseverlerin ilgi odağı oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve eşi İnci Badem de karın keyfini çıkardı. Öte yandan Çamyayla, Horzum, Horzum Darıovası, Horzum Gencer Yaylası, Subatan, Artıcak, Çobanlar, Ayvacık mevkii, Bozdağ Merkez, Tekke, Ovacık, Tekke- Kırkoluk arası, Gölcük merkez, Gölcük Boğaz, Tosunlar, Manastır mevkisi, Suçıktı, Dikenli, Cevizalan, Bıçakçı, Ovacık, Köseler, Koca mezarlık mevkisi, Hacıhasan Kemer Yılanlı bölgelerinde kar yolları kapattı. İş makineleri dokuz ayrı bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.



FOTOĞRAFLI

