Bozcaadalılar 'Notabüs'le müzikli alet çalmasını öğrenecek

ÇANAKKALE'nin Bozcaada Belediyesi'ne ait kullanılmayan eski bir otobüse, 'Herkes Müzik Aleti Çalabilir' projesi kapsamında boyanarak, 'Notabüs' ismi verildi. Kentteki bir ilkokulun bahçesine yerleştirilen, içine de müzik aletleri konan otobüste, öğrencilere ve ada sakinlerine müzik dersi verilmeye başlandı. Projeyle 10 yıl içinde ada sakinlerinin müzikli alet çalmayı öğrenmesi hedefleniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Muharrem Yıldız tarafından Aralık 2016'da, Bozcaada İlçesi'nde, 'Herkes Müzik Aleti Çalabilir' projesi başlatıldı. Projeye, İstiklal İlkokulu Müdürü Emine Arslan da destek verdi. Projenin öğretmeni ise ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Feryal Günal oldu. Proje kapsamında ilk olarak Bozcaada Belediyesi'ne ait kullanılmayan eski bir otobüs boyanarak ve içine müzik aletleri yerleştirilerek 'Notabüs' ismi verildi. Otobüs, Bozcaada İstiklal İlkokulu bahçesine kondu. Bozcaada Belediyesi, Bozcaada esnafı ve sakinlerinin desteğiyle 'Notabüs'e org, piyano ve bateri gibi çalgılı müzik aletleri desteği sağlandı.

Projenin açılışı bugün saat 12.00'de yapıldı. Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Serdar Erden, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Öztürk ve tüm daire ve kurum amirleri katıldı. Tören sonrasında Kaymakam Mustafa Akın, projeye destek veren Muharrem Yıldız'a Başkan Yılmaz ve İlçe Garnizon Komutanı Ekrem Serdar Erden'e ve destek verenlere teşekkür belgesi sundu.

Törende ilk konuşmayı yapan proje sorumlularından Arslan, "Bu projeyi Muharrem hocamız bana söylediğinde çok heyecanlanmıştım. Adalı esnafımız enstrüman almamız için maddi yardımda bulundu. Ancak otobüsü 'Notabüs' haline çevirecek usta bulmak gibi problemimiz vardı, bunu da sağ olsunlar İlçe Garnizon Komutanlığımız karşıladı. Feryal hocamız her hafta çocuklarımıza ve ailelerine gönüllü olarak eğitim verdi. Cemil hocamız Notabüs'ü boyadı. Aynı şekilde belediye, kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz de hep destek oldular. Bu anlamda herkese emekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Projenin mimarı ÇOMÜ Öğretim görevlisi Muharrem Yıldız ise "Biz eğitimcilerin eğitimden bir takım beklentileri vardır. Alınan bilimsel eğitim bir ruh kazansın. Çocuklarımız iyi birer yurttaş olsunlar. Çevrelerine karşı, doğaya karşı duyarlı, sorumlu iyi insan haline dönüşsünler. Kısacası iyi insanlar olsun istiyoruz. Bunun için kullanılan birçok araç vardır ki, bu araçlardan en etkilisi sanattır. Biz burada müziği ve sanatı, geleceğimizdeki Bozcaadalıların daha iyi bir insan olabilmesi için bir araç olarak kullanmayı arzuluyoruz. Bozcaada'nın güzel insanlarının güzel çocukları, sanat önünüzü aydınlatsın, umarım sanatla daha huzurlu Bozcaada ve daha huzurlu bir Türkiye'de yaşama şansı buluruz" diye konuştu.

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın ise "Eskiden beridir alaylı ve mektepli tartışması devam ediyor. Dün adada gezerken bir vatandaşımız, bir köşesinde "Kavuşmak Hayal Oldu" şarkısını söylüyordu. Bana adeta bir açık hava konseri gibi gelmişti. Bizim adada yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız çok şanslılar. Bir taraftan çevresi ve aileleri ile alaylı gibi yetişiyor. Dışarı çıktıklarında, sokağa çıktıklarında ustalarından birebir öğrenme fırsatları oluyor. Bundan sonra ise aynı şekilde mektepli olarak bu otobüste öğrenecekler. Ben bundan sonra hem alaylı hem de mektepli olarak çocuklarımıza başarılı bir sanat yılı temenni ediyorum. Ve başarılı olacaklarına da inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Notabüs'ün açılışı gerçekleştirildi.



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