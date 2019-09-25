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Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali’nde finalistler belli oldu
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 17 film, Gaia Öğrenci Ödülü için 10 film, ödül alabilmek için yarışacak. Bozcaada...
GENEL 25.09.2019, 17:21
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için 17 film, Gaia Öğrenci Ödülü için 10 film, ödül alabilmek için yarışacak.
Bozcaada ilçesinde 9-13 Ekim tarihlerinde 6'ncı kez düzenlenecek BIFED'e, 60 ülkeden 450 film başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak 17 filmin yer aldığı kategoride iki yerli yapım bulunuyor. Dördü Türkiye’den finale kalan 10 film de Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak. Mozambik, Litvanya, İsviçre, İtalya, Belçika, Fransa, Arjantin, Kanada ve Slovenya’ya kadar bir çok filmin yer alacağı festivalde ayrıca, panaroma bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte 50’yi aşkın film, dünyanın birçok noktasından Bozcaada’ya gelen sanatsever ve ekolojistlerin ilgisine sunulacak.
Bozcaada ilçesinde 9-13 Ekim tarihlerinde 6'ncı kez düzenlenecek BIFED'e, 60 ülkeden 450 film başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacak 17 filmin yer aldığı kategoride iki yerli yapım bulunuyor. Dördü Türkiye’den finale kalan 10 film de Gaia Öğrenci Ödülü için yarışacak. Mozambik, Litvanya, İsviçre, İtalya, Belçika, Fransa, Arjantin, Kanada ve Slovenya’ya kadar bir çok filmin yer alacağı festivalde ayrıca, panaroma bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte 50’yi aşkın film, dünyanın birçok noktasından Bozcaada’ya gelen sanatsever ve ekolojistlerin ilgisine sunulacak.
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