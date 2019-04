Bozcaada'dan 'sigarayı bırak' çağrısı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı sigarayı bırakma kampanyası, yoğun ilgi gördü. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz'ın da destek verdiği kampanyanın final günü 23 Nisan'da katılımcılar birlikte sigarayı bırakacak. Kampanyayı başlatan gençlerden Anıl Azdemir, "2-3 arkadaş birlikte sigarayı bırakmayı düşünüyorduk. Bu fikrimizi kampanyaya dönüştürdük. Destek için 'WhatsApp' grubu kurduk. Farkındalık yaratmak için videolar çektik" dedi.

Bozcaada'da yaşayan Anıl Azdemir (31) ile Hasan Demirkol (34), Barış Muratoğlu (44) ve Nusret Çil (29) sohbet esnasında içtikleri sigaranın kendilerine ve tüm insan sağlığına verdiği gerekçesiyle sigarayı bırakma kararı aldı. Gençler, 'No Smoking Bozcaada' adlı WhatsApp grubu kurdu. Çektikleri kısa videolarla birlikte sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturan gençler, 'No Smoking Bozcaada' adlı WhatsApp grubuna arkadaşlarının yanısıra Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ada halkını da davet etti. Gençlerin bu davetleri destek gördü. Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Serkan Karakaya da sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

'FARKINDALIK YARATMAK İÇİN VİDEOLAR ÇEKTİK'

İlçede sigarayı bırakma kampanyasını başlatan gençlerden Anıl Azdemir, "2-3 arkadaş birlikte sigarayı bırakmayı düşünüyorduk. Birlikte zaman geçirdiğimiz için bu daha kolay olur diye düşündük. Birkaç arkadaş daha 'ben de varım' deyince, 'neden bunu projelendirip kampanya haline dönüştürmüyoruz' dedik. Kampanyaya destek artınca, WhatsApp grubu kurduk. Farkındalık yaratmak için videolar çektik. Abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız bize destek oldu. Belediye başkanımız ve doktorumuz Serkan bey de destek olacaklarını söyledi. Bu kampanyayı 'sigarayı ben bırakamam' diyenlere de söyledik. Belki de herkes başaramayacak ama 10 kişiye sigarayı bıraktırabilsek, bu bile iyi olur. Biz bunu her 23 Nisan'da deneyeceğiz" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN DA DESTEK VERDİ

Sigara içen Semih Önal'ın videolu sigara bırakma çağrısına çektiği video ile karşılık veren Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Sevgili Semih kardeşim, ben de ne yazık ki bir hekim olmama rağmen uzun süredir sigara kullanıyorum. 23 Nisan'da ben de bütün Bozcaada ile birlikte sigara bırakma kampanyasına katılıyorum. Herkesi de bu kampanyaya katılmasını rica ediyorum" diye konuştu. Çektiği videoda belediye çalışanı Ahmet Kocamış'ı da kampanyaya katılma çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, belediye olarak alacakları bisikletleri, sigarayı bırakanların ücretsiz olarak kullanacağını söyledi. 23 Nisan günü kampanyaya sigarayı bırakarak destek olacağını söyleyen belediye meclis üyesi eczacı Öznur Evergen de, sigara içmemenin kendileri açısından her yönden iyi olacağını belirtti.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve ada halkının katıldığı kampanya 23 Nisan günü final yapacak. Katılıcılar aynı gün birlikte sigarayı bırakacak. Kampanya kapsamında, Bozcaada'da 50'ye yakın vatandaş 23 Nisan'da sigarayı bırakma kararı aldı.



