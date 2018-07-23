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Bozcaada'da yasak sahada balık avlayanlara ceza

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada etrafında yasak sahada avlanan trol teknelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Tekne sahiplerine toplamda 25 bin TL para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na...

Bozcaada'da yasak sahada balık avlayanlara ceza
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada etrafında yasak sahada avlanan trol teknelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Tekne sahiplerine toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, pazar günü 01.30-04.00 saatleri arasında, Bozcaada sularında sık sık yasak sahada avlandıkları ileri sürülen ve bu nedenle balıkçıların tepkisini çeken trol teknelerine operasyon düzenledi. Tekne sahiplerine toplam 25 bin TL para cezası kesilirken, içindeki su ürünlerine ve av malzemelerine el konulduğu öğrenildi. Ayrıca teknelerin izin belgelerinin de iptal edildiği aktarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Adalı balıkçılar ile yapılan toplantı ve istişareler sonucunda kaçak avlanmaya yönelik operasyonların süreceği belirtildi.

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