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Bozcaada'da insan kaçakçılığı şüphelisi 2 Ukraynalı tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde 2 gün önce bindikleri yat batan 39 Suriyeli kaçak ile birlikte gözaltına alınan ve organizatör olduğu ileri sürülen 7 şüpheli arasındaki 2 Ukraynalı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Gözaltındaki 2'si...

Bozcaada'da insan kaçakçılığı şüphelisi 2 Ukraynalı tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde 2 gün önce bindikleri yat batan 39 Suriyeli kaçak ile birlikte gözaltına alınan ve organizatör olduğu ileri sürülen 7 şüpheli arasındaki 2 Ukraynalı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Gözaltındaki 2'si Türk 3'ü Ukraynalı 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Geçen 28 Temmuz'da, Akvaryum Koyu açıklarında saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 39 kaçağı taşıyan 'Doğanay' isimli yelkenli yat, pervanesine halat dolanınca sürüklenmeye başladı. Yat, koydaki kayalıklara çarpıp su alırken, içindekiler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yat da kısa süre sonra suya gömüldü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 39 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, batan yat ile olaydan bir süre önce açıkta yan yana gelerek irtibat kurduğu belirlenen 11 metre uzunluğundaki 'Voyager' adlı yelkenli yatın peşine düştü. Ekipler, durdurup Bozcaada İskelesi'ne getirdiği yattaki 3 Ukraynalıyı, organizatör olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Akvaryum Koyu Sahili'ndeki aramalarda organizatör oldukları ileri sürülen 2 Ukraynalı ile Bozcaada'dan feribota binerek Geyikli İskelesi'ne kaçtığı belirlenen 2 Türk de yakalandı.
Gözaltına alınan 5'i Ukrayna 2'si Türk uyruklu toplam 7 insan kaçakçılığı şüphelisinden 2'si bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.  Adliyeye sevk edilen Ukraynalı 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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