Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığının yapıldığı Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Bozcaada ilçesinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise saat 15.00 seferleri iptal edildi.