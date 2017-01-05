Bozcaada'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki iilçesi Bozcaada'da, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından, rıhtımda denizen haç çıkarma töreni gerçekleşti.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Bozcaada'da planlanan programa göre, yarın gerçekleşmesi gereken ayin, beklenen olumsuz hava koşulları ve cemaatin azlığı nedeniyle bugün saat 10.45'te yapıldı. Bozcaada'da bulunan az sayıdaki Türk asıllı Rum vatandaşların yanı sıra, izlemeye gelen Türk vatandaşları törene katıldı. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve İlçe Emniyet Amiri Abdullah Öztürk de törende yer aldı. Ayin, Gökçeada Metropoliti Kirillos Dragunis tarafından, yanındaki 2 papazla birlikte gerçekleştirildi. Bozcaada rıhtımında gerçekleşen haç çıkarma töreni için Midilli'den gelen 3 Rum genci, denize atladı. Rum vatandaşı Lefteris Chrisomallos isimli genç, denizden haçı çıkartarak Metropolite verdi. Aynı zamanda Rum vatandaşların güvenliği için ilçe emniyetine bağlı ekipler önlemler aldı. Törenin sonunda Gökçeada Metropoliti Kirillos Dragunis, Belediye Başkanı Yılmaz'a hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün burada bu bize ait bir adeti yapabildiğimiz için ada halkına teşekkür ediyoruz. Yanımızda oldukları için kaymakamlığa, belediye başkanlığına ve polislere de çok teşekkür ediyoruz. 2017'nin barış içinde yeni bir sene olmasını temenni ediyorum. İki ülke arasında sevgi dolu bir sene olsun. Türkiye'nin zor anlarının bitmesini diliyorum. Çok çok teşekkür ederim."

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise "Ben de Bozcaada halkı olarak, Rum vatandaşlarımızın bu kutsal günlerinde yanlarında olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum ve aynen dileklerinize katılıyorum. İnşallah inanç özgürlüklerinin daha da fazla arttığı barış içinde bir yıl geçiririz. Bozcaada'da Türk ve Rum halkı yüz yıllarca barış içerisinde yaşamış. Buradaki hiçbir vatandaşımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Hepsi Bozcaada halkıdır, hepsinin başımızın üstünde yeri vardır" dedi. Metropolit ve papazlar, yarın İzmir'de gerçekleşecek ayin için adadan ayrıldı.



FOTOĞRAFLI