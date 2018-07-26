Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yapıldı. Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos'un yönettiği ayinde, Yunanistan’ın Atina kenti yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Bu yıl eğlenceler yapılmadı.Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal saydıkları Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen Ayazma mevkiindeki etkinliğe Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan ayini Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de hazır bulundu. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar manastıra girerken mum yakıp dilekte bulundu. Törene, çok sayıda Rum Ortodoks Cemaati üyesi katıldı.Bu yılki ayinde, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Aya Paraskevi Günü eğlence etkinlikleri de yangında hayatını kaybedenler nedeniyle iptal edildi.AYA PARASKEVİ PANAYIRIEfsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek ister. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşur. Onlar kavuşamamışlar, ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.

FOTOĞRAFLI