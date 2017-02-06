Boyundan büyük yüke ceza

Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE'de reklamcının, otomobilin neredeyse iki kat büyüklüğündeki reklam panosunu tavana yerleştirerek taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

Niğde-Bor yolunda Kadir Ülger yönetimindeki 51 DA 518 plakalı otomobil üzerinde reklam panosunu taşırken yol uygulaması yapan polislere yakalandı. Polis ekipleri sürücüye trafiği tehlikeye sokma ve araç üzerine yola düşecek şekilde aşırı yük yüklemekten 197 lira, araç muayenesi olmamasından 95 lira ve sigortası olmamasından 95 lira olmak üzere toplam 387 lira ceza kesiti.

Sürücü, üzerindeki reklam panosunu başka bir araç ile götürürken, polis ekipleri otomobilin sigortası yapıldıktan sonra gitmesine izin verdi.



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