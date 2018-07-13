Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Boyner Kozmetik ve Aksesuar Direktörü Değirmenci: Boyner, lüks kozmetiği ulaşılabilir kılıyor

Geçtiğimiz yıl 120 milyona yakın müşteriyi ağırlayan Boyner, kozmetikte kazandığı yeni müşteri oranını yüzde 49 olarak açıkladı. Boyner’in kozmetik alanında yaptığı hamlelerin son yıllarda hız kazandığını belirten Boyner Büyük...

Boyner Kozmetik ve Aksesuar Direktörü Değirmenci: Boyner, lüks kozmetiği ulaşılabilir kılıyor
Geçtiğimiz yıl 120 milyona yakın müşteriyi ağırlayan Boyner, kozmetikte kazandığı yeni müşteri oranını yüzde 49 olarak açıkladı. Boyner’in kozmetik alanında yaptığı hamlelerin son yıllarda hız kazandığını belirten Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik ve Aksesuar Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, "Lüks kozmetiği tüketiciler için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.

Kozmetiğin kurulduğu günden bu yana Boyner için en önemli kategorilerden biri olduğunu dile getiren Değirmenci, "37 ilde118 mağazamız ve internet sitemizle dünyaca ünlü 120'den fazla marka ve 10 binden fazla ürünle 40 yıla yakın bir süredir dünyaca ünlü markaların parfümden cilt bakıma, makyajdan saç ve vücut bakımına uzanan ürünlerini kadınlarla buluşturuyoruz. Geldiğimiz noktada, selektif kozmetikte bu kadar yaygın bir mağaza ağına sahip tek kozmetik perakendecisiyiz. Yüzlerce markanın onbinlerce ürününü ayrıcalıklı bir hizmet ve çok özel fiyatlarla sunuyoruz. Parfümde, açık ara sektör lideriyiz. 15’ten fazla lider parfüm markasının sadece Boyner’de satışa sunulan özel ürünleri var. Cilt bakımında da uzman bir ekiple çok özel bir servis sunuyoruz. Makyajda ise selektif kozmetikte zengin bir koleksiyona sahibiz.Bu alanda pazardaki payımızı artırmak için müşterilerimize cazip ürünler ve fiyatlar sunuyoruz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü markaların sadece Boyner’e özel ürünlerini geniş bir yelpaze ve avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunduklarını söyleyen Değirmenci, “Kozmetik firmalarıyla yaptığımız işbirlikleri sonucunda sadece Boyner’de satılan ürünlerimiz, yine bu işbirliğimiz ve gücümüzden kaynaklı avantajlı fiyatlarımız var. Boyner’e özel ürünlerde yüzde 40’a varan fiyat avantajlarıyla sadece iç piyasaya ve Avrupa’ya göre değil; gümrüksüzsatış yapan mağazalara göre dahi oldukça uygun fiyatlara sahip olan zengin bir ürün seçkimiz bulunuyor. Dönemsel olarak birçok markanın ürünlerinin özel fiyatlarla satın alınabildiği kampanyalar yapıyoruz. Bu özel fiyatlarla lüks kozmetiği tüketiciler için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizden de büyük ilgi görüyoruz. Kozmetik kategorisinde satışlarımızın yüzde 20’si Boyner’e özel ürün ve markalardan geliyor" ifadelerinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325