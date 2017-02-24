Boyner Grup perakendenin dünya finalinde yarışıyor

BOYNER Grup, perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) iki kategoride finalist oldu. Yarışmada, ‘Asistanım’ uygulaması ve ‘Askıda İyilik & İyiliğe Dönüştür’ projeleriyle Türkiye’yi temsil eden Boyner Grup, birçok önemli uluslararası markayla yarışıyor.



Mağazacılıkta sınırları kaldıran ‘Asistanım’ uygulamasıyla “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Girişimi’’ kategorisinde ve ‘Askıda İyilik & İyliğe Dönüştür’ sosyal sorumluluk projeleriyle ‘’Yılın Sorumluluk Sahibi Perakendecisi’’ kategorisinde uluslararası perakende markaları ile yarışan firma, sektörde global başarı ölçeği olarak kabul edilen ve firmalar tarafından büyük ilgi gören Dünya Perakende Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil ediyor.



2017 Dünya Perakende Ödülleri (2017 World Retail Awards), 6 Nisan günü Dubai’de yapılacak törenle sahiplerini bulacak. 2007’den bu yana gerçekleştirilen Dünya Perakende Ödülleri’nde bugüne kadar çeşitli kategorilerde ödül alan pek çok önemli global marka bulunuyor.



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