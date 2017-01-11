Boydakların da bulunduğu FETÖ davasına 3’üncü gününde devam edildi (2)

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davasının öğleden sonra görülen duruşmasında müşteki sanık işadamı Yılmaz Akansu, hakkında açılan terör örgütü üyeliği suçlaması ve davada şikayetçi olduğu konularla ilgili ifade verdi. Akansu, Kılıçaslan Eğitim Vakfını 1986 yılında yardıma muhtaç çocuklara eğitim verilsin diye kurduklarını söyledi. Akansu, "Ben, 3 çocuğu burs verilsin diye vakfa gönderdim ama bu çocuklara burs verilmedi. Yani benim hiçbir şeyle alakam yok. Taşınmazların kiraya verilmesi benim zamanımda olmadı. Benden sonra olmuştur. Yılmaz Akansu Koleji 100 bin liraya kiraya verilmiş. Ben bunu duyduktan sonra gittim. Bana 'Sen ilkokul mezunusun senin aklın yetmez' dediler. Bu olaylarda benim imzamı kim taklit ettiyse , onlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanının, FETÖ örgütüne üye olması konusundaki soruya Akansu, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben örgüte üye değilim. Hükümetimin yanındayım. Sadece imzamı taklit edenlerden şikayetçiyim. Başka kimseden şikayetçi değilim" dedi.

"BENİ EV AĞABEYİ SEÇTİLER"

Mahkemede şikayetçi olarak ifade veren Ömer Koçak, 2012-2013 yılları arasında FETÖ'nün cemaat evlerinde öğrenci olarak kaldığını söyledi. Koçak, şunları söyledi:

"Burada beni ev ağabeyi olarak seçtiler. Ben bu pozisyonda kapasiteye sahip olmayacağımı söyledim. Ağabeylik yaptığım evde bana 3 ortaokul öğrencisi verdiler. Sonra bana öğrenciler askeri lise sınavlarına gireceklerini söylediler. Çocukları ders çalıştırdım. Sınava 3 gün kala bu çocukları benden alarak başka birilerinin çalıştıracağını söylediler. İçime kuşku düştü. Bir gün eve geldiğimde çocuklar evden sırayla çıkıyordu. Onların evdekilerle ne konuştuklarını sordum, bana 'Kuran'a el bastık söyleyemeyiz' dediler. Sınavdan sonra öğrencilerden birini aradım. Her şeyden haberim varmış gibi konuştum. Böyle konuşunca çocuk da 'Ağabey verdiğiniz 80 sorunun 80'i de çıktı. Allah razı olsun' dedi. Bunu duyunca öğrencilerle ilgilenenlere tepki gösterdim. Bu konuda tartışma çıktı. Olaylardan sonra evden ayrılarak ailemin yanına yerleştim."

Diğer şikayetçi Mehmet Salih Keskin ise, 2012 yılında FETÖ'nün cemaat evinde kaldığını belirterek, "Cemaat evine yerleştiğim dönemde Kılıçaslan Eğitim Kurumları yazan bir kağıda burs başvurusunda bulundum. Burs bana çıkınca bankada hesap açtım. Kaldığım evin Hilmi kod adlı ağabeyi bana evin ihtiyaçları olduğunu söyleyerek bursu vermemi söyledi. Ben de namaz kılan insan oldukları için söylediklerine inandım. Bana çıkan burs miktarını bilmiyorum. Hilmi denen kişiden şikayetçiyim. bu kişinin gerçek adını bilmiyorum. Başka kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Şikayetçilerin ifadelerinin ardından ara verilen duruşma yarın devam edecek.