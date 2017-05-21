Boyabat'ta '40 Kızlar 40 atlayış' etkinlikleri sona erdi

İbrahim ASLAN/BOYABAT (Sinop), () - SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde '40 Kızlar 40 atlayış' etkinliği kapsamında düzenlenen atlayışlar nefesleri kesti. Etkinliklerde 700 metreden atlayan Hollandalı Jp De Kam'ın gösterisi ise uzun süre alkışlandı.

Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren '40 Kızlar 40 atlayış' etkinliği kapsamında 25 base jump (serbest düşüş) sporcusu 135 metreden atladı. Boyabat Kalesi karşısındaki Kırkkızlar Kayalıkları’ndan gerçekleşen atlayışın anonsunu ise Sinop Valisi Hasan İpek yaptı. Daha sonra ise Microlight ile Boyabat ilçe üzerinde bir süre gezen Hollandalı Jp De Kam, 700 metre yüksekten ilçede bulunan Kalebağı Mesire Alanı’nı hedef alarak yarasa adam uçuşu atlayışı yaptı. İzleyenlerin Jp De Kam'ı uzun süre alkışladı.

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