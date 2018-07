Botan Vadisi'nin başıboş köpeklerini besliyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT merkezde yaşayan biyokimya uzmanı Sadık Top, bir dönem şiddetli çatışmaların olduğu Botan Vadisi'ndeki sokak köpeklerini besliyor. Ayda 1000 lira harcayarak, et ve kemik alan Top, haftada 2 kez vadiye götürüp, köpekler için bırakıyor.

Siirt merkezde oturan ve özel hastanede 2006 yılından beri biyokimya uzmanı olarak görev yapan, 2 çocuk sahibi Sadık Top, bir dönem şiddetli çatışmaların olduğu Botan Vadisi'ndeki sokak köpeklerine sahip çıkıyor. Köpekleri besleyen Top, ayda 1000 lira harcayarak, et ve kemik alıyor. Haftada 2 kez vadiye giden Top, etler ile kemikleri bırakıyor. Beslediği sokak köpeklerinin sayısının her geçen gün arttığını belirten Top, "Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Siirt'e 2006 yılında geldim ve özel hastanede halen çalışmaktayım. O yıllarda Siirt'te kaderlerine terk edilen hayvan sayısı parmakla sayılacak kadar azdı; ama yıllar ilerledikçe bu sayı arttı. Bir vatandaş olarak vicdanen rahatsızlık duydum ve onları beslemeye hala devam ediyorum" dedi.

Botan Vadisi'nin merkeze 15 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getiren Sadık Top, "1 yıldır Botan Vadisi'nde bulunan sokak köpeklerine daha doğrusu buralara atılan hasta, yaralı veya sağlam köpeklere besin desteği sağlıyorum; onları beslemeye çalışıyorum. Haftada bazen 1 veya 2 sefer gelerek, besliyorum. Siirt'ten tavuk kemikleri veya kasaplarda işe yaramayan kemik ve ciğerleri topluyorum. Zaman zaman kendileri veriyorlar, bazen de kendi param ile ben alıyorum. Bunları, buradaki sokak hayvanlarına veriyorum" diye konuştu.

Botan Vadisi'nde yaklaşık 40 başıboş köpek olduğunu kaydeden Sadık Top, hayvanlar için ayda 1000 lira harcadığını söyledi. Kendisine destek çıkan arkadaşlarının da olduğunu belirten Top, "Sokak hayvanları aktivistleri bana destek oluyor ve bunu seve seve yapıyoruz. Bu işin bizim mesleğimizle hiç ilgisi yok. Oysa ben isterdim ki benim yerime veteriner fakültesinin asistanları, öğrencileri ve hatta içimizde belediyeden bir görevli arkadaşımız olsun. Gelsin, bizim gördüğümüz manzarayı onların da görmesini isterim. Ama ben bu işe devam edeceğim ve sokak köpeklerini bu vadilere gelerek, besleyeceğim. Botan Vadisi'nin haricinde Siirt'in Başur ve Kezer alanlarında bulunan köpekleri beslemeye başlayacağım. Aracım olmadığı için taksiyle buralara geliyorum" dedi.



