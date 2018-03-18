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Botan Çayı'nda 157 kiloluk turna balığı yakaladı

BATMAN'da, Botan Çayı'nda avlanan Enver Saygun'un ağına 157 kiloluk turna balığı takıldı. İki kişinin güçlükle kaldırdığı balık, kilosu 25 liradan satışa sunuldu. Batman'da balıkçılık yapan Enver Saygun'un Botan Çayı'nda...

Botan Çayı'nda 157 kiloluk turna balığı yakaladı
BATMAN'da, Botan Çayı'nda avlanan Enver Saygun'un ağına 157 kiloluk turna balığı takıldı. İki kişinin güçlükle kaldırdığı balık, kilosu 25 liradan satışa sunuldu.
Batman'da balıkçılık yapan Enver Saygun'un Botan Çayı'nda attığı ağlara, dev bir turna balığı takıldı. Saygun, yakaladığı yaklaşık 1.5 metre boyunda, 157 kilo ağırlığındağı balığı, Elma Sokağı'ndaki dükkanının tezgahında sergiledi. İki kişi tarafından güçlükle kaldırılabilen balığa vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki akarsularda yayaşan turna balığının bu büyüklükte olanlarına nadiren rastlandığını ifade eden Saygun, kilosunu 25 liradan sattıklarını söyledi. İlkbahar mevsiminde bölgedeki akarsularda daha çok avlanan turna balığının diğer balık çeşitlerine göre daha çok ilgi gördüğünü belirten Enver Saygun, "Turna balığı dönemindeyiz. Balıkçıların ağlarına bu dönem bol bol turna takılıyor. Balık mevsiminde bu sezon bölgedeki akarsularda bereket var. 50 ila 200 kilo ağırlığındaki turnaları avlıyoruz. Turna balığını görenler balık eti almak için adeta kuyruk oluşturuyor" dedi.

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