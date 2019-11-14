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Bostanlı'daki eğik binaların tahliyesine başlandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, 40 yıldan fazla süredir yatık duran ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için valiliğin tahliye tebligatı göndermesiyle 5 binadaki bazı mülk sahipleri, evlerini boşaltmaya...

GENEL 14.11.2019, 15:53
Bostanlı'daki eğik binaların tahliyesine başlandı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, 40 yıldan fazla süredir yatık duran ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için valiliğin tahliye tebligatı göndermesiyle 5 binadaki bazı mülk sahipleri, evlerini boşaltmaya başladı. Bazı mülk sahipleri ise tekrar yapılacak bina analiz sonucuna göre hareket edeceklerini belirtti.
Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir eğik bulunan binaların depreme dayanıklı olmadığının raporlanması üzerine İzmir Valiliği, 15 Kasım'da tahliye tebligatı gönderip, 5 binanın 1 hafta içinde boşaltılmasını istedi. Sürenin kısa olması nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ve mülk sahiplerinin Vali Erol Ayyıldız ile görüşmesi üzerine, bina analizlerinin yeniden yapılması ve bu süreçte oturanların binada ikamet etmemesi kararına varıldı. Karardan yaklaşık 1 ay sonra 5 binadaki dairelerin çoğu boşaltılırken, bazı daire sahipleri, kendi apartmanlarının analizlerini beklemeye devam ediyor. Bazı daireler mühürlenirken, bir kısmında ise kapıya 'Eşyalarımız içeride, taşınmadık' yazısının asıldığı görülüyor.
Karşıyaka Belediyesi'nce henüz yıkılma kararının çıkmadığı, vatandaşların yavaş yavaş evlerini boşalttığı ve binalar için imar planının Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde yürütüleceği açıklaması yapıldı. 
'BİRKAÇ GÜNE DAİRELERİ BOŞALTACAĞIZ'
Binaların birinde güzellik salonu işleten kiracı Arif Öztürk, "Ağustos ayında bu daireyi tuttum, yeni tanışmıştık. Tadilat, masraf yaptık burada. Ben geldiğimde tahliye kararı yoktu. Şimdi de boşaltma kararı çıktı, artık başka bir dükkan bakıyoruz kendimize. Ne kadar süre verdiklerini ben de bilmiyorum, bir aydan fazla süreye uzatıldığını söylüyorlar. Bizim apartmanımızda iki iş yeri ve 3 daire kaldı. Kısa zamanda her dairenin boşalacağını tahmin ediyorum. Biz de mecbur olarak boşaltacağız daireyi" diye konuştu.
'EV KİRALARI YÜKSELDİ'
Mülk sahiplerinden Sedef Şengül ise 5 daire sahibinden 3'ünün birlik olup, haklarını korumak adına avukat tuttuklarını belirterek, şöyle konuştu: 
"Ben de daireyi boşaltacağım birkaç güne kadar. Bulduğum evde bir sıkıntı oldu, onu bekliyorum. Vali bey ilk etapta evleri boşaltmamız gerektiğini söyledi. Diğer birkaç binanın müteahhitleri katot testi ve sağlamlık belgesi almaya çalışıyor. Sorunu çözmek yerine öteliyorlar. Bu insanlar aynı zamanda aşağıdaki dükkanların da sahipleri. Hepimiz mağdur olduk ama bunun çözümü için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar test sonuçlarını bekliyor. Bizim binamız için vali katot testi yaptırmaya gerek bile duymadı, göz var nizam var. Onlarda da durum böyle olmasına rağmen hala geçici çözümler bulmaya çalışıyorlar. Onlar ticaret de yapıyorlar, maddi kayıp içerisindeler ama biz de hem malımız hem de canımızı kaybetmemek için uğraşıyoruz. Tahliye süresinin sonucunda çıkmazsak, 28 bin lira para cezası, kolluk kuvvetleri ile çıkarılma, elektrik ve su kesintisi gibi sorunlar yaşayacağımızı biliyoruz. Ben de bir an önce çıkmak istiyorum, boş bir apartmanda oturmak da zevkli bir şey değil. Boş bulup apartmana girerler mi diye korkuyorum. Daireleri boşaltıp yeni dairelere çıkanlara da henüz belediyeden bir kira yardımı gitmiş değil. Herkes kendi imkanlarıyla taşınıyor. Kış günü birden toplu halde ev aramaya çıktığımız için bizim için sıkıntı oldu. Bostanlı'da da ev kiraları da yükseldi."
Etüt raporunu beklediğini ve binadan henüz çıkmadığını söyleyen mülk sahibi Nihal Arıkan ise "Bizim binamız çok sağlam çıktı. Şimdi de zemin etüdü raporunu bekliyoruz. O da sağlam çıkarsa bizim için bir problem olmayacak" diye konuştu.

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