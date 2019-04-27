Bosna Hersek'ten Suriye'ye 600 tonluk Ramazan yardımı

BOSNA Hersek'te bulunan Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu tarafından toplanan yaklaşık 600 tonluk insani yardım malzemesi, Ramazan ayı öncesinde İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'deki savaş mağdurlarına gönderildi.

Suriyeli savaş mağdurları için Bosna Hersek'te toplanan yardım malzemelerini taşıyan 26 TIR'lık konvoy, Doboj İstok kentinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi'ne ulaştı. TIR'ların hareketinden önce düzenlenen törene Bosna Hersek heyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu katıldı. 2011 yılında başlayan Suriye savaşının yüz binlerce yetim ve engelli bıraktığını söyleyen Tahiroğlu, "Bosna Hersek desteği ile 26 TIR ile 600 tonluk insani yardım gönderiyoruz. Yardımların kesildiği, umutların tükenmeye yüz tuttuğu dönemde umutlar tekrar yeşerdi. Buradan vicdan sahiplerine, iş adamlarına sesleniyoruz. Dul, yetim, engelli kalan insanlar var, bu insanlar bizim kardeşimizdir. Yardımların devam etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Ramazan ayı öncesinde Bosna Hersek'ten gönderilen 600 tonluk yardım malzemesi savaş mağduru mazlumlara büyük bir umut olacaktır" dedi.

Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu Başkan Yardımcısı Elmedin Skrebo ise Suriyeli savaş mağdurlarına yönelik daha önce de 5 yardım konvoyu gönderdiklerini belirterek, Suriye halkının yaralarını sarabilmek için kısa sürede 6'ncı yardım konvoyunda 600 tonluk yardım malzemesi topladıklarını, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Tuzla, Zenica, Travnik ve Mostar müftülükleri aracılığıyla ülke genelinde toplanan un, sıvı yağ, kahvaltılık besin, pirinç ve makarnanın aralarında bulunduğu insani yardım malzemelerinin, Bosna Hersek'ten gönderilen en büyük yardım olma özelliği taşıdığı belirtildi. Bosna Hersek'ten Suriyeli savaş mağdurlarına bugüne kadar toplamda 1280 tonluk yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.



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