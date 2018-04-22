Bosna'da ağlatan buluşma

ATATÜRK Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız, 1993 yılında İstanbul'da acısını paylaştığı Bosnalı savaş gazisi Mujo Aganovic ile 25 yıl sonra Bosna'da karşılaşınca duygusal anlar yaşandı.

Genel Merkezi Adana'da olan AKDEV'in Genel Başkanı Gül Karyaldız, 1993 yılında Vitez şehri yakınlarındaki Ahmiçi köyünde, Hırvat birlikleri tarafından katledilen masum 116 Boşnak için düzenlenen anma törenine katıldı. Ahmiçi Mezarlığı'nda ve anıtta düzenlenen resmi törene Türk bayrağını andıran kırmızı beyaz bir çelenkle katılan Gül Karyaldız, Boşnak şehitleri için dua etti.

Bu sırada törene tekerlekli sandalye ile katılan Savaş Gazileri Derneği Başkanı Mujo Aganovic, karşısında yıllar önce İstanbul'da kendisiyle kader birliği yapan Gül Karyaldız'ı görünce duygusal anlar yaşadı. İstanbul'daki tedavi sürecinden kendisiyle yakından ilgilenen Karyaldız ile yıllar sonra karşılaşan Mujo Aganovic, "Ben cennet de kavuşacağımızı düşünüyordum. Sizi görünce çok duygulandım" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Karyaldız ile Aganovic'in buluşması Bosnalıları da duygulandırdı.

AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız, "Savaş döneminde tedavi için İstanbul'a getirilen Bosnalılar ile yakından ilgilenmiştim. Yardım çağrıları yapmıştı. O dönemde tanıştığım Bosnalı savaş gazisi Mujo Aganovic ile yıllar sonra karşılaşmak beni çok duygulandırdı" dedi.



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