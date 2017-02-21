Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Burdur’a geliyor

İSTANBUL () - BOSCH Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Tüm Burdur halkının davetli olduğu oyun, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00’te Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek. Burdurlu çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400’den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye’nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Burdurlu çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.

BU YIL 16 İLİ GEZEN OYUN, ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR

Bosch’un katkılarıyla, tüm temsilleri ücretsiz sahnelenen oyun, Burdur’dan sonraAntalya, Konya, Mersin ve Adana’da küçük izleyiciler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek. Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

HAYVANLAR, LA FONTEN’İ YARDIMA ÇAĞIRIYOR

‘La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten’den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

(FOTOĞRAFLI)