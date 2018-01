Boşanmak isteyen karısını öldüren sanık hakim karşısında

KAĞITHANE'de 7 Aralık 2016'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Recep İnçke'nin davasına devam edildi. Önceki celse savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunduğu sanık Recep İnçke, avukatına yaşadıklarını anlatmak istediğini belirtince duruşma bir dahaki celse son savunmasını yapması için ertelendi.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke'nin ağabeyi Hasan Ece, Bedrettin Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Aile ve Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.Sanık Recep İnçke, "Daha önce olayın etkisinde olduğumu söyledim. Psikolojik olarak tedavi olmak istediğimi söylemiştim. Söyleyemediğim, ifade veremediğim hususlar vardı. En son helalleşmeye kalkıştım ve o esnada kendimi kaybettim. Utanıyorum. Bana yaptıklarını, yaşadıklarımı, avukatın gelmesini istedim ki anlatabileyim. Benim için bu çok zor. Baro avukatı gelirse kendisine ben anlatabilirim, avukatımla cezaevinde görüşmek istiyorum" dedi. Sanık avukatı Çağrı Kendirlioğlu da dosyaya baro tarafından yeni atandığını belirterek "Dosya kapsamına göre sanığın tasarlayarak adam öldürmediği ortadadır. Gerek teslim olması, gerekse soruşturma ve kovuşturma sırasındaki beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükmünün uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

"DAVANIN KARAR ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ"

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Davada savcı mütalaasını vermiştir. Bu davanın sanığın bir türlü beyan edemediği hususlarla ilgili sürekli süre verilmesi nedeniyle uzaması aileyi ve toplumda kadın cinayetlerine ilişkin kanaatin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu hususların gözönüne alınarak davanın karara çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

DURUŞMA SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

"HER UZAYAN KADIN CİNAYETİ DAVASI, 'ACABA ÖLENİN KABAHATİ VAR MIYDI' SORUSUNU SORULUR HALE GETİRİYOR"

Duruşmanın ardından Nisa Ece'nin ailesi ve avukatları adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, "Her uzayan kadın cinayeti davasında ertelenen her duruşma 'Acaba ölenin bir kabahati var mıydı' sorusunu bu toplum nezdinde sorulur hale getiriyor ve bu da kadına yönelik şiddetin mücdele noktasında ne yazık ki etkisini azaltıyor" şeklinde konuştu. Avukat Bektaşoğlu, sanığın dört celsedir ifade vermeyerek 'Açıklayacaklarım var' diyerek farklı bir algı üzerinden acaba Nisa'nın bir kabahati var mı noktasına kanaat oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Avukat Hacıbektaşoğlu, "Bizim için önemli olan şiddetin hiç olmaması. Kadınların hiç ölmemesi ama eğer bir kadın ölmüşse devlet olarak, adalet olarak bunu yapan sanıkların, suçluların bir an önce müebbet ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılarak en azından bundan sonraki cinayetler için caydırıcı olarak anlaşılması ve algılanması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Duruşma ertelendi. Umarım bir sonraki celse aynı konuşmayı yapmak zorunda kalmayız" diye konuştu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtiliyor. Kağıthane'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatılıyor. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016'da Recep İnçke'nin Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi'ndeki eve geldiği ifade ediliyor. İddianamede, Recep İnçke'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra defalarca kurşunlayarak öldürdüğü belirtiliyor. Cinayet sonrası Recep İnçke'nin Pendik'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip silahıyla birlikte teslim olduğu belirtiliyor. İddianamede Recep İnçke'nin, Nisa Ece İnçke'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydediliyor. Recep İnçke'nin "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 12 Aralık tarihli duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı sanık Recep İnçke'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.