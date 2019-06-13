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Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, boşanmak istediğini söyleyince eşi Mehmet Ekiz (34) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Tuğba Ekiz (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Emine Ekiz, gelininin tabutuna sarılıp,...

Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, () - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, boşanmak istediğini söyleyince eşi Mehmet Ekiz (34) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Tuğba Ekiz (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Emine Ekiz, gelininin tabutuna sarılıp, ''Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkım helal olsun'' diye gözyaşı döktü. Eşini öldürdükten sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayıp, intihara kalkışan Mehmet Ekiz'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, baldızı Manolya Arzu Yeşil'in (29) evinde bulunan, 1 çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. Tuğba Ekiz, iddiaya göre, Mehmet Ekiz'e boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bunun üzerine, 6 yaşındaki kızının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz de aynı bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyat edilen Mehmet Ekiz'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 
GELİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI 
Tuğba Ekiz'in cenazesi, bugün Sipas Camii'ne getirildi. Emine Ekiz, oğlu tarafından öldürülen gelini Tuğba Ekiz'in tabutuna sarılıp, ''Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkım helal olsun'' diyerek, gözyaşı döktü. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Tuğba Ekiz'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

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