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Boşanmak istediği eşinin vurduğu kadın: Gözünü doyuramadım

ANTALYA'da boşanmak istediği Süleyman Ülüs (55), tarafından yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyince pompalı tüfekle vurularak, yaralanan Dilek Ülüs(45), tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildi. Eşi için yıllarca çalıştığını...

Boşanmak istediği eşinin vurduğu kadın: Gözünü doyuramadım
ANTALYA'da boşanmak istediği Süleyman Ülüs (55), tarafından yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyince pompalı tüfekle vurularak, yaralanan Dilek Ülüs(45), tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildi. Eşi için yıllarca çalıştığını anlatan Dilek Ülüs, "Ne kazandıysam eline verdim ama gözünü doyuramadım" dedi.
Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan Dilek Ülüs'e yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs ise teklifi reddetti. Süleyman Ülüs de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi. Karnından vurularak ağır yaralanan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.
Ameliyat edildikten sonra tedavi altyına alınan Dilek Ülüs, bu sabah taburcu edildi.
Yıllarca evli kaldığı Süleyman Ülüs'ün hayatı kendisine zindan ettiğini söyleyen Dilek Ülüs, "İki çocuğum için yıllarca çalıştım. Tek istediğim huzurlu bir hayattı. Ancak geçen her günü bana zehir etti. Ne kazandıysam götürüp eline verdim. Bir türlü onun gözünü doyuramadım" diye konuştu.

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