Boşaltılan köyüne döndü; Tek başına ve huzurlu

Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR / VAN, () - VAN'da terör olayları nedeniyle 22 yıl önce boşaltılan köyüne 7 yıl önce dönen 7 çocuk babası 52 yaşındaki Derviş Muhan, tek başına yaşıyor. Daha önce köy statüsünde olan, Van'ın büyükşehir olmasıyla Çatak İlçesi'ne bağlı mahalleye dönüştürülen Övecek'te 7 yıldır koyunları, keçileri ve atlarıyla karlı dağların ardında bir yaşam kuran Muhan, eski okul binasını eve çevirdi. Elektrik olmadığı için gaz lambası kullanan Muhan, pilli el radyosu ile de dünyadan haber alıyor. Derviş Muhan'a en büyük desteği de zaman zaman yanına gelen eşi veriyor.

Çatak İlçesi'ne 42 kilometre uzaklıkta Van, Siirt ve Hakkari illerinin sınırını belirleyen Kato Dağı eteklerindeki Övecek Mahallesi'nde tek bir kişi yaşıyor. Kışın yolları kardan kapanan, yazın da ulaşımın oldukça zor olduğu mahallenin tek sakini 52 yaşındaki Derviş Muhan. 50 hanelik mahallenin 1995 yılında güvenlik nedeniyle boşaltılmasının ardından Muhan ve ailesi Van'a göç etti. Burada iş imkanı bulamayan Derviş Muhan, Türkiye'nin farklı illerine giderek ailesinin geçimini sağlamak için çalıştı. Ancak daha fazla gurbette kalamayan Muhan, tekrar Van'a döndü.

15 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNDÜ

Bir süre Van'da kalan Muhan, yıllar önce boşaltmak zoruda kaldığı mahallesine geri dönme kararı aldı. 15 yıl sonra geri geldiği ve evlerin harabeye döndüğü mahallede, bir kısmı sağlam kalan okulu düzenleyerek eve dönüştüren Muhan, buraya yerleşerek eski yaşamını kurmaya çalıştı. 7 yıldır tek başına yaşayan Muhan'ın yanına, Van'da çocukları ile birlikte kalan eşi Ayşe Muhan zaman zaman gelerek yardımcı oluyor.

'BURADA MUTLU VE HUZURLUYUM'

Asıl mutluluğu geçmişte birçok hatırası olan köyünde bulduğunu belirten Derviş Muhan koyun, keçi, at ve köpekleriyle kedisine yeni bir hayat kurdu. 7 çocuğu olduğunu anlatan Muhan şöyle dedi:

"Burada çok mutlu ve huzurluyum. Yalnızlık beni bazen sıkıyor. Buranın yeniden yerleşime açılmasını umut ediyorum. Kışın yollar aylarca kapalı kalıyor. Ben kışlık erzakımı yollar açıkken atla taşıyıp depoluyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hayvanlarımı besliyorum. Doğayla iç içeyim. Eşim yollar açık olduğunda ve imkanlar el verdiğinde yanıma gelip bana destek oluyor."

ELEKTRİK YOK,TEK BAĞLANTISI PİLLİ RADYO

Mahallede elektrik olmadığı için gaz lambasıyla evi aydınlatan Muhan, pille çalışan bir el radyosuyla dünyadan haber alıyor. Evin içine kurduğu sobanın üzerinde yemeklerini pişiren Muhan, ömrü yettiği sürece mahallesini terk etmeyeceğini ve yaşadığı alanı da ağaçlarla, bahçelerle cennete çevireceğini söyledi.



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