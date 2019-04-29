Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...

Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) Muratlı...

Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nden geçen  800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında patlama meydana geldi. Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırırken, ekipleri arızaya iş makinesi ile müdahale etti. Arıza su kesilerek ancak giderildi. TESKİ'den yapılan açıklamada, "Aşağısevindikli 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir. Depo seviyelerimiz iyi durumda olmasına rağmen, arıza giderilinceye kadar geçen zamanda depo seviyelerinde düşüş yaşanacağından, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz, Çınarlı, Aydoğdu, Zafer, Gündoğdu ve Eskicami-Ortacami mahallelerinin üst kotlarında akşam geç saatlerde su temininde aksamalar yaşanabilir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328