Bornova'da heyelan nedeniyle 12 ev boşaltıldı (2)

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DE BÖLGEDE

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan evler boşaltılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti. AKS 110 arama ve kurtarma araçları olası yangın ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edildi. Bir evin tamamen çöktüğü, 9 evin ise kısmen zarar gördüğü belirtilirken, heyelan tehlikesi altında bulunan 12 evin daha boşaltılacağı bildirildi. AKS 110 ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşların boşaltılan evlerden güvenli bir şekilde kıymeti eşyalarını çıkarmalarına yardım etti. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde hasar gören binaların branşmanlarını iptal etti. Geçici şebeke oluşturularak boşaltılmayan evlerin su alması sağlandı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesini sağlamak için bölgeye tanker de gönderildi.

Aşevi tarafından yapılan pide ve ayranlar vatandaşlara ulaştırılırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, toprak kaymasının yaşandığı bölgenin dere sınırı dışında olduğunu belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2 bin 300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yol yapımına başlandığını, yolu açmak için zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toprak kayması nedeniyle yaralanma ve can kaybının olmadığını da bildirdi.

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