Börekçide 2 kişiyi rehin aldı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
fotoğraflı
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor. fotoğraflı
21 Nisan 2018 Cumartesi 17:35
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
fotoğraflı
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