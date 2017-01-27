'Bonibo' ile matematiği eğlenceli hale getirdi

MUĞLA Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci'nin tasarımını yaptığı 'Bonibo' isimli eğitsel oyun, öğrencilerin matematik dersini eğlenceye çeviriyor. Öğrenciler oyunu Google Play Store'den ücretsiz olarak cep telefonuna, bilgisayarına ve tabletlerine indirebiliyor.Matematik öğretmeni olan, aynı zamanda Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Bekir Cevizci, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Matematik öğretiminin zorluğunu yaşayan ve buna çözüm arayan Cevizci, geliştirdiği proje ile milyonlarca öğrencinin umudu oldu. Cevizci, öğrencilerin matematiğe ilgisizliğini ve dijital oyunlara olan zaafını dikkate alarak, dijital matematik oyunu Bonibo'yu tasarladı. Daha sonra tasarladığı oyunu Milli Eğitim Bakanlığı'na sunan Cevizci, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) desteği ile mobil hale getirdi. Bakanlık, bir süre oyunu FATİH Projesi kapsamında tabletlerde kullandırdıktan sonra Google Play'a yükleyerek bütün dünyanın kullanımına açtı.Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Müdürlüğümüz bünyesindeki hocamızın planladığı, dizaynını yaptığı, belki de Türkiye'de bir ilk olan oyunun çocuklarımızdan büyük bir talep göreceğini umuyorum. Öğretmenimize böyle bir başlangıç yaptığı için teşekkür ediyorum. Her ne kadar görünmese de dünya piyasalarında oyunların çok ciddi rakamsal değerleri var. Bu oyunun da bir ilk olması ve eğitime desteği olması nedeniyle hocamız ile gurur duyuyoruz. Oyunu çocuklarımıza yansıtması bir başarıdır. Buna benzer arkadaşlarımızın önlerini açmaya çalışıyoruz. Bu bir gönül işidir" dedi.BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise, oyunun eğitici olduğunu belirterek, "Daha çok ortaokul öğrencilerine hitap ediyor. Uygulamamız EBA market tarafından öğrencilerin kullanımına sunuldu. Şimdi de Google Play Store'den ücretsiz indirilebilecek. Aynı anda dört kişi oynayabilir. Öğrencilerimiz zararlı oyunlardan da kendilerini koruyabilir. Çünkü öğrencilerimiz gerek internet kafelerde, gerekse evlerde birçok oyun oynuyorlar ve ders çalışmak yerine oyunu tercih ediyorlar. Hem ders hem de oyunu birleştirerek yararlı bir tasarım yapmaya çalıştım. Umarım öğrencilerden de iyi tepkiler alırız. Bonibo oyunu FATİH projesi kapsamında dağıtımlı yapılan tabletlerde EBA market üzerinden ücretsiz indirilebiliyor" diye konuştu.

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