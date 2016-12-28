Bolvadin’de okullara kar tatili

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () – AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin İlçesi’nde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bolvadin’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.