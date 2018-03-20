Bolu Valisi Baruş, maden işçisinin öldüğü ocakta inceleme yaptı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Valisi Aydın Baruş, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde, 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı maden ocağında incelemelerde bulundu.

Mengen'in Gökçesu beldesindeki özel işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında, önceki gün meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci (30) ile Ali Işık (41), yıkıntı altında kaldı. Maden işçileri, arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarılıp, hastaneye götürüldü. İbrahim Değirmenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisine devam edilen Ali Işık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bolu Valisi Baruş, beraberinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ile birlikte Gökçesu beldesine gelerek, maden ocağında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın ve Gökçesu Belediye Başkanı Atilla Ateş de Vali Baruş'a eşlik etti.

Maden ocağında çalışan işçiler ile de bir araya gelerek, 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Baruş, zor şartlarda çalışan işçilere güvenlik konusunda sıkıntıları olup, olmadığını sordu. Maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını ve sorumluların tespit edileceğini belirten Baruş, iş güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Vali Baruş, "Hepiniz, bizim için çok değerlisiniz. Can güvenliğiniz, her şeyden önce geliyor. Güvenliğiniz yönünden bir sorun gördüğünüz zaman bunu hemen yetkililere bildirin" dedi.

Vali Baruş, ayrıca göçüğün olduğu maden ocağında inceleme yapmak üzere Gökçesu'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de görüştü. Hem kazayla ilgili nedenleri araştırmak hem de olası kazaları önlemek için alınması gereken tedbirler konusunda görevlendirilen yetkililerle görüşen Vali Baruş, göçüğün meydana geldiği madene de girdi.



FOTOĞRAFLI