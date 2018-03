Bolu 'öğrenen şehir' oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU, UNESCO tarafından verilen ve Türkiye'de 2, dünyada 182 şehrin sahip olduğu 'öğrenen şehir' unvanını aldı.

Bolu Belediyesi tarafından 'öğrenen şehir' olma süreci, 2016 yılında başlatıldı. Belediye, 2016 yılının Kasım ayında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan 7 programa dahil edildi. Bu kapsamında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu proje uzmanlarıyla kapsamlı toplantılar yapıldı. Görüşmelerin ardından 22 Mart 2017 tarihinden itibaren resmi süreç başlatıldı. 'UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılım süreci, 9 Şubat 2018'de tamamlandı. Bolu için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvuru yapılırken, 20 Mart günü ağa dahil olma hakkı elde edildi. UNESCO'nun 'öğrenen şehirler' ağına dahil edilen Bolu, Türkiye'den Eskişehir ve Konya'nın yer aldığı küresel ağdaki üçüncü şehir oldu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'öğrenen şehirler' ağına dahil olunmasının tarihsel, kültürel ve doğal potansiyelin yanı sıra birçok nedeni olduğunu söyledi. Bolu'nun zenginliklerini değerlendirmek istediklerini de vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrenen şehrin ilkelerinden biri olan vatandaş odaklı olmayı, yıllardır temel felsefemiz haline getirdik. Böylece bu felsefeyi kurumsallaştırıyoruz. Biz göç ederek, kentimizin misafiri olan insanlarımıza da maddi ve manevi değerlerimizi anlatmak istiyoruz. Sadece onlara da değil, iletişim araçları çok güçlendi ve hızlandı; ancak birçok değerimiz gençlere öğretilemeden unutulma tehlikesi yaşıyor. Bunu aşmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan öğrendiklerimizin gençlere aktarılması için her türlü imkanı kullanacağız. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak, doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız."

ÖĞRENEN ŞEHİR

'Öğrenen Şehirler Küresel Ağı', kentlerin iyi uygulamaları ve birbirinden etkilenmeleri için kurulan uluslararası ağ niteliği taşıyor. 42 ülkeden 182 şehrin dahil edildiği 'Öğrenen Şehirler Programı', Almanya'da bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Kalkınma süreçlerinin her aşamasında fikir paylaşmanın ve bulunan çözümlerin iyi yönleriyle diğer şehirlere taşınmasının amaçlandığı ağa, bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden sadece şehirler değil; topluluklar da dahil edildi. Ağa katılan şehirlerle ortaklıklar kurulması, bilgi paylaşımında bulunulması ve diğer kentlere ilham kaynağı olunması gibi birçok yeni fırsattan yararlanılabiliyor. 'Öğrenen şehirler' ile eğitimin her aşamasında kapsayıcı öğrenimin teşvik edilmesi için kaynakların etkin ve kaliteli kullanılması hedeflenirken, aile, iş yerleri ve toplumda hayat boyu öğrenme de canlandırılıyor. Ortak konferans ve toplantılara ev sahipliği yapılması ve şehirdeki güzel çalışmaların uluslararası kamuoyuna duyurulması da bu sürecin diğer artıları olarak öne çıkıyor.



