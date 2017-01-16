Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Bolu'dan Halep'e insani yardım malzemesi

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu TIR dualarla uğurlandı. 'Halep sahipsiz değildir' sloganıyla düzenlenen kampanyada...

Bolu'dan Halep'e insani yardım malzemesi

Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu TIR dualarla uğurlandı.
'Halep sahipsiz değildir' sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemeleri TIR'a yüklendi. Demokrasi Meydanı'nda yapılan uğurlama törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı. İl Başkanı Doğanay, "Halep'te zorlu şartlarda yaşayan insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Kış şartlarında yardım bekleyen insanlar var. Biz de yardım malzemelerini dağıtmak için Halep'e doğru yola çıkıyoruz. Oradaki insanlara ulaşıp ihtiyaç duydukarı yardım malzemelerini teslim edeceğiz" dedi. Ardından yardım TIR'ı, dualar eşliğinde Bolu'dan yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55