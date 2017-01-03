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Bolu'dan Halep'e 7 TIR yardım malzemesi

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda, giyim ve sağlık ürünlerini Halep'e ulaştıracak 7 TIR, törenle uğurlandı. Bolu Belediyesi ve İl Müftülüğü, Suriye'nin Halep kentindeki yardıma...

Bolu'dan Halep'e 7 TIR yardım malzemesi

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda, giyim ve sağlık ürünlerini Halep'e ulaştıracak 7 TIR, törenle uğurlandı.
Bolu Belediyesi ve İl Müftülüğü, Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 7 TIR dolusu gıda, giyim ve sağlık ürünü toplandı. Yardım malzemelerinin yüklendiği TIR'ları uğurlama törenine Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Müftüsü İzani Turan, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Baruş konuşmasında, "Milletimiz tarih boyunca hak ve adaletin yanında olmuştur. Zorda kalan insanlara din, dil ve ırk ayrımı yapmadan el uzatmış ve onların sığınacak limanı olmuştur. Biz tarih boyunca dünyaya bunu en açık şekilde gösterdik. Bugün de devletimiz resmi yardımlar olarak dünyada milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke durumundadır. Biz bu hayır geleneğini atalarımızdan miras aldık. Onlar bu insanlara ölüm getirirken, bu millet insanlara yardım götürmeye devam ediyor" dedi. Konuşmaların ardından TIR'lar, yapılan dualarla yardım malzemelerini Halep'e ulaştırmak için yola çıktı.

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