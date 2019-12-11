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Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapalı kalacak
TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı...
GENEL 11.12.2019, 21:35
TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında iki yönlü olarak ulaşıma kapalı kalacak.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından Twitter'dan yapılan duyuru şöyle:
"Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100’e verilerek sağlanacaktır."
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel yarın saat 14.00 ile 15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından Twitter'dan yapılan duyuru şöyle:
"Bolu Dağı Tüneli'nde 12 Aralık günü saat 14.00-15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100’e verilerek sağlanacaktır."
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