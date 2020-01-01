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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini...
GENEL 01.01.2020, 16:24
BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.
Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.
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|Akşam
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|Takımlar
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|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
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|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
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|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
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|27
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|24
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|20
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|18
|14. Kasımpaşa
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|15
|15. Konyaspor
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|17
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|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
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|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
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