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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis
BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili...
GENEL 24.12.2019, 15:27
BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak yağış da etkili oluyor.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak yağış da etkili oluyor.
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