Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın, D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, sis ve sağanak etkili oldu. Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Sis ve sağanak nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafesine uymaları yönünde uyarıldı.



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